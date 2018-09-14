فيديو: 3 شهداء و80 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين، أحدهم طفل، وجُرح 80 آخرون (الجمعة) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرق قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان لها:

استشهد محمد شقّورة (21 عامًا) بعد إصابته برصاصة في صدره، شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

استشهد فلسطينيان في وقت سابق، الأول هو الطفل شادي عبد العال، (12 عاما)، شرقي مخيم جباليا (شمال)، والثاني هو هاني عفانة (21 عاما)، شرقي مدينة خانيونس (جنوبي قطاع غزة).

80 فلسطينيا، أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواقع متفرقة من المنطقة الحدودية لقطاع غزة.

من بين الإصابات، 6 حالات خطيرة و18 طفلا.

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