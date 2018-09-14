فيديو: 3 شهداء و80 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين، أحدهم طفل، وجُرح 80 آخرون (الجمعة) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرق قطاع غزة وإسرائيل.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان لها:
- استشهد محمد شقّورة (21 عامًا) بعد إصابته برصاصة في صدره، شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
- استشهد فلسطينيان في وقت سابق، الأول هو الطفل شادي عبد العال، (12 عاما)، شرقي مخيم جباليا (شمال)، والثاني هو هاني عفانة (21 عاما)، شرقي مدينة خانيونس (جنوبي قطاع غزة).
- 80 فلسطينيا، أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواقع متفرقة من المنطقة الحدودية لقطاع غزة.
- من بين الإصابات، 6 حالات خطيرة و18 طفلا.
خلفية:
- الفلسطينيون توافدوا (الجمعة) نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرق قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.