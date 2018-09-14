شاهد|وزير الخارجية القطري: نتطلع للقاء لفهم إجراءات دول الحصار غير القانونية

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تطلع أن يكون هناك لقاء على الأقل لفهم هذه الأسباب والإجراءات غير القانونية وأسباب الحصار على قطر.

أبرز تصريحات وزير الخارجية القطري