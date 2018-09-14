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سياسة|ألمانيا

"دويتشه فيله" تعلن استبعاد أحد موظفيها على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي

مقر شبكة "دويتشه فيله" الإعلامية الألمانية
مقر شبكة "دويتشه فيله" الإعلامية الألمانية
14/9/2018

أعلنت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية استبعاد أحد موظفيها على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.

جاء في منشور لـ"دويتشه فيله" نُشر على شبكتها الداخلية (إنترانت) اليوم الجمعة:

  • أُحيطت إدارة دويتشه فيله علما مؤخرا بواقعة تحرش جنسي محتملة. التحقيق الذي أطلق على الفور أظهر أن الاتهامات المقدمة يمكن تصنيفها على أنها ذات مصداقية.
  • اتخذنا بعد ذلك الإجراءات اللازمة، والشخص المتهم لم يعد يعمل لدى دويتشه فيله.     
  • إدارة "دويتشه فيله" بدأت الربيع الماضي حملة توعية بالتحرش الجنسي في أماكن العمل بمبادرة من مدير العام للشبكة بيتر ليمبورغ.
  • خلال الكثير من المحادثات الشخصية مع الموظفات والموظفين في الأقسام وهيئات تحرير، أوضح المدير العام ومديرة إدارة (دويتشه فيله) سياسة عدم التسامح (مع وقائع التحرش الجنسي). 
  • تم خلال ذلك طرح الإمكانيات المتاحة لكافة الموظفين في هذا الصدد.     
  • عقب ذلك قامت إحدى الموظفات بالإبلاغ عن واقعة.
  • ليس بالإمكان الإدلاء ببيانات مفصلة عن الواقعة أو الأشخاص المعنيين بها لأسباب قضائية.
  • "دويتشه فيله" تتخذ من بون وبرلين مقرا لها، ويتم  تمويلها بأموال الضرائب.  
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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