"دويتشه فيله" تعلن استبعاد أحد موظفيها على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي

أعلنت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية استبعاد أحد موظفيها على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.

جاء في منشور لـ"دويتشه فيله" نُشر على شبكتها الداخلية (إنترانت) اليوم الجمعة: