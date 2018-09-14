تايمز البريطانية: أيام الأمير السعودي الشاب باتت معدودة

قال الكاتب في صحيفة تايمز البريطانية مايكل برلي إن الشكوك بدأت تنتاب الملك السعودي بشأن السياسات التي يتبعها ولي عهده محمد بن سلمان.

وهذا أبرز ما ورد في المقال تحت عنوان "أيام الأمير السعودي الشاب باتت معدودة":