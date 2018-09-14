الصين غاضبة من عقوبات أمريكية على شركة تكنولوجيا

قالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إنها تعارض بشدة العقوبات الأحادية الجانب بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة تكنولوجيا مقرها في الصين.

القصة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات الجديدة تستهدف شركة يانبيان سيلفرستار لتكنولوجيا الشبكات ومقرها في الصين، ورئيسها التنفيذي جونغ سونغ هوا، وهو كوري شمالي، وشركة مرتبطة بها مقرها روسيا وتحمل اسم فولاسيز سيلفر ستار.

الخزانة الأمريكية اتهمت الشركة بنقل تمويل غير مشروع إلى كوريا الشمالية.

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الضغط على بيونغيانغ في محاولة لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية، التي تشكل تهديدا للولايات المتحدة.

رد صيني

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ قال إن الصين تطبق قرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية بشكل كامل وتعارض بحزم أي دولة تفرض عقوبات من جانب واحد على الكيانات الصينية باستخدام "سلطة الذراع الطويل".

مباحثات تجارية