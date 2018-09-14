الصين غاضبة من عقوبات أمريكية على شركة تكنولوجيا

قالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إنها تعارض بشدة العقوبات الأحادية الجانب بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة تكنولوجيا مقرها في الصين.
القصة
- قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات الجديدة تستهدف شركة يانبيان سيلفرستار لتكنولوجيا الشبكات ومقرها في الصين، ورئيسها التنفيذي جونغ سونغ هوا، وهو كوري شمالي، وشركة مرتبطة بها مقرها روسيا وتحمل اسم فولاسيز سيلفر ستار.
- الخزانة الأمريكية اتهمت الشركة بنقل تمويل غير مشروع إلى كوريا الشمالية.
- تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الضغط على بيونغيانغ في محاولة لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية، التي تشكل تهديدا للولايات المتحدة.
رد صيني
- المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ قال إن الصين تطبق قرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية بشكل كامل وتعارض بحزم أي دولة تفرض عقوبات من جانب واحد على الكيانات الصينية باستخدام "سلطة الذراع الطويل".
مباحثات تجارية
- قالت صحيفة تشاينا ديلي الحكومية الصينية في مقال نشرته الجمعة إن بكين لن ترضخ للمطالب الأمريكية في أية مفاوضات بشأن التجارة.
- رحب مسؤولون صينيون بدعوة من واشنطن لإجراء جولة جديدة من المباحثات.
- من المنتظر أن تعود الصين والولايات المتحدة إلى الطاولة من جديد في ظل تهديدات بقرب فرض رسوم جمركية جديدة من جانب الولايات المتحدة بعدما وجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الدعوة إلى نظراء في بيجين.
- قالت الصحيفة الصينية الرسمية إنه بينما الصين "جادة" بشأن حل الخلاف عبر المباحثات فإنها لن تتراجع على الرغم من مخاوف تباطؤ الاقتصاد وهبوط سوق الأسهم المحلية.
- علقت الصحيفة قائلة "لا يجب أن تخطئ إدارة ترامب الظن وتعتقد أن الصين ستستسلم للمطالب الأمريكية، فهي لديها قوة الدفع الكافية لقيادة اقتصادها حتى وإن طال أمد حرب تجارية".
- كان ترمب قال يوم الخميس إن الولايات المتحدة لها اليد العليا في المباحثات.
- علق ترامب قائلا "لسنا تحت ضغط لإبرام اتفاق مع الصين، وهم تحت ضغط لإبرام اتفاق معنا. فأسواقنا تنمو وأسواقهم تنهار".
- تستعد الإدارة الأمريكية لوضع قائمة بواردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار تخطط لفرض رسوم جمركية عليها تتراوح نسبتها بين 10 و25 في المئة خلال الأيام القادمة، وهو ما قد يذكي الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.