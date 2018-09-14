السعودية تقول إنها دمرت صاروخا أطلقه الحوثيون

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخا فوق جازان جنوب غرب المملكة ودمرته.

قال العقيد الركن تركي المالكي "لم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات".

المالكي: إجمالي الصواريخ التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة بلغت حتى الآن (195) صاروخا.

تأكيد حوثي

في وقت سابق، ذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن أنهم أطلقوا صاروخا باليستيا صوب مصفاة نفطية تابعة لشركة أرامكو في جازان.

قالت القناة إن القوة الصاروخية التابعة لجماعة أنصار الله أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز "بدر 1″، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

أعلن الحوثيون سابقا استهداف مصفاة أرامكو بصواريخ باليستية، في حين اعلنت قوات التحالف تصدي الدفاعات الجوية لتلك الصواريخ.

قتلى سعوديون

على صعيد منفصل قالت وسائل إعلام سعودية إن 3 جنود سعوديين قتلوا في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي.

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