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سياسة

السعودية تقول إنها دمرت صاروخا أطلقه الحوثيون

محللون: هجمات الحوثيين قد تهدف إلى إيصال رسالة لأمريكا أن صراع مع إيران يشعل المنطقة.
محللون: هجمات الحوثيين قد تهدف إلى إيصال رسالة لأمريكا أن صراع مع إيران يشعل المنطقة.
14/9/2018

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخا فوق جازان جنوب غرب المملكة ودمرته.

  • قال العقيد الركن تركي المالكي "لم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات".
  • المالكي: إجمالي الصواريخ التي أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة بلغت حتى الآن (195) صاروخا.
تأكيد حوثي
  • في وقت سابق، ذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن أنهم أطلقوا صاروخا باليستيا صوب مصفاة نفطية تابعة لشركة أرامكو في جازان.
  • قالت القناة إن القوة الصاروخية التابعة لجماعة أنصار الله أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز "بدر 1″، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
  • أعلن الحوثيون سابقا استهداف مصفاة أرامكو بصواريخ باليستية، في حين اعلنت قوات التحالف تصدي الدفاعات الجوية لتلك الصواريخ.
قتلى سعوديون

على صعيد منفصل قالت وسائل إعلام سعودية إن 3 جنود سعوديين قتلوا في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي.

معلومات أساسية
  • يقول الحوثيون إن هجماتهم الصاروخية على المملكة هي رد على الضربات الجوية التي ينفذها التحالف في اليمن.
  • نفذ التحالف آلاف الضربات الجوية على اليمن التي أصابت مدارس وأسواقا ومستشفيات وقتلت مئات الأشخاص لكن التحالف يقول إنه لا يستهدف المدنيين.
المصدر : وكالات
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