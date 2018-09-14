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الخان الأحمر: جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين وفرنسي

قوة عسكرية إسرائيلية هاجمت عشرات النشطاء قرب الخان الأحمر
قوة عسكرية إسرائيلية هاجمت عشرات النشطاء قرب الخان الأحمر
14/9/2018

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي (الجمعة)، ثلاثة فلسطينيين ومتضامن فرنسي خلال مسيرة منددة بقرار إسرائيلي بهدم تجمع الخان الأحمر شرقي القدس.

التطورات في خان الأحمر:
  • قوة عسكرية إسرائيلية هاجمت عشرات النشطاء والمتضامنين على طريق عام بالقرب من الخان الأحمر.
  • اعتدت قوات الاحتلال على المتضامنين بالضرب واعتقلت ثلاثة فلسطينيين ومتضامن فرنسي. القوة اعتدت على المشاركين في المظاهرة بالضرب والسحل. و
  • أغلقت صباح اليوم جرافة عسكرية إسرائيلية طرقا مؤدية لتجمع الخان الأحمر، بالسواتر الترابية.

قصة الخان الأحمر:
  • قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في مايو/ أيار الماضي، هدم الخان الأحمر، حيث يعيش 190 فلسطينيًا، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لــ 170 طالبًا من أماكن عديدة في المنطقة.
  • كان الاحتلال الإسرائيلي قد شرع منذ شهر بإخلاء عشرات العائلات البدوية من التجمع، قبل أن يتمكن السكان والنشطاء بداية، من صد عملية الإخلاء، قبل إصدار أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق الإخلاء حتى تاريخ 15 أغسطس/آب.
  • ينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب سلطات الاحتلال، وتحيط بالتجمع مستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها إسرائيل، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".
  • يقوم المشروع، وفق مراقبين فلسطينيين، على الاستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت.
  • يهدف المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية.

وفي السياق نفسه، أصيب 3 فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، (الجمعة)، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي لمسيرات مناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.  

التفاصيل:
  • اندلعت مواجهات في بلدات رأس كركر وبلعين غربي رام الله (وسط)، وعلى مدخل بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل (جنوب)، وفي بلدة كفر قدوم بمحافظة نابلس (شمال). 
  • استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال تفريق مسيرات منددة بالتوسع الاستيطاني. 
  • في "كفر قدوم" أصيب المصور الصحفي نضال اشتية برصاص مطاطي والعشرات بحالات اختناق، حسب منسق لجان المقاومة الشعبية مراد شتيوي. 
  • تنظم يوم الجمعة مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية. 
  • تنتشر في الضفة الغربية وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية، نحو 164مستوطنة (مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) و116بؤرة استيطانية (غير مرخصة). 
  • يمثّل الاستيطان الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014. 
المصدر : الأناضول
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