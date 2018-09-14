الحزب الحاكم في السودان يكشف عن تشكيلة حكومة مصغّرة

كشف الحزب الحاكم في السودان عن تشكيلة حكومة جديدة تضم 21 وزيرًا، وتم تعيين وزراء جدد للمالية والداخلية والموارد المائية، بعد أيام من حل الرئيس عمر البشير الحكومة السابقة.

ووافق حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان خلال اجتماع عقد في وقت متأخّر الخميس، على أسماء الوزراء الذين اختارهم معتز موسى عبد الله الذي كُلّف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان البشير قد عين رئيسا جديدا للوزراء هذا الأسبوع وقال إنه سيخفض عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بواقع الثلث لخفض الإنفاق الحكومي في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.

وهذه أبرز تصريحات فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني:

أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أسماء المرشّحين لتولّي الوزارات في الحكومة التي ستؤدّي القسم اليوم الجمعة.

عبد الله حمدوك تولى وزارة المالية بينما شغل أحمد بلال عثمان منصب وزير الداخلية، وعُين خضر محمد قسم الله وزيرا للموارد المائية والكهرباء.

دمج وزارتي النفط والمعادن وقد تولى الوزارة الجديدة أزهري عبد القادر، الذي كان يشغل منصب وزير النفط في الحكومة السابقة.

احتفظ وزراء الخارجية والدفاع وشؤون رئاسة الجمهورية بمناصبهم في الحكومة الجديدة.

خلفيات: