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سياسة

استقالة أميرال أشرف على قتل بن لادن من البنتاغون لخلاف مع ترمب

الأميرال الأمريكي المتقاعد وليام ماكريفن
الأميرال الأمريكي المتقاعد وليام ماكريفن
14/9/2018

استقال الأميرال المتقاعد وليام ماكريفن الذي أشرف خصوصا على عملية قتل اسامة بن لادن من البنتاغون حيث كان يدير لجنة استشارية وذلك بعد أيام على انتقاده دونالد ترمب علنا، حسب البنتاغون

وأعلنت متحدثة باسم (البنتاغون) المقدم ميشيل بالدنزا أمس الخميس، أن ماكريفن استقال من لجنة الابتكار في وزارة الدفاع في 20 أغسطس/آب مؤكدة بذلك معلومات النشرة المتخصصة (ديفنس نيوز).

  ماكريفن يحتج وينتقد ترمب:

 في رسالة مفتوحة نُشرت في 16 أغسطس/آب، ندد ماكريفن القائد السابق للقوات الخاصة الأمريكية بشدة بقرار الرئيس الأمريكي سحب ترخيص أسرار الدفاع من المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" جون برينان وطالب بسحبه منه أيضا.

المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية- جون برينان

وكان ماكريفن الذي تولي قيادة القوات الخاصة حتى العام 2014، دافع في رسالته المفتوحة عن جون برينان وقال:

  • إنه أحد أفضل الرجال الذين خدموا البلاد الذين عرفهم.
  • أن قلّة من الرجال بذلوا أكثر من برينان لحماية هذا البلد.
  • رجل يتمتع بنزاهة فريدة ولا يمكن التشكيك في قيمه وأمانته إلا من قبل الذين لا يعرفونه.
  • سأعتبر شرفا لي أن تسحبوا ترخيصي أيضا حتى أضيف اسمي الى لائحة الرجال والنساء الذين أقدموا على انتقاد رئاستكم.
خلفيات الخلاف والاستقالة:
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر في 15 أغسطس إلغاء التصريح الأمني لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق جون برينان استنادا إلى ما قال إنها "سلسلة من المزاعم الشائنة التي لا أساس لها" عن إدارته.
  • القرار جاء بعد يوم من الهجوم الحاد الذي شنه برينان على ترمب بسبب تغريدة للرئيس الأمريكي انتقد فيها المستشارة السابقة بالبيت الأبيض أوماروسا مانيجولت نيومان التي طرحت كتابا تنتقد فيه ترمب.
  • شغل برينان منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وظهر في أكثر من مناسبة تلفزيونية ليهاجم السياسة الخارجية لترمب.
  • ترمب قال في بيان إن برينان أساء استخدام صلاحيات الاطلاع على معلومات سرية واستخدمها من أجل "بث الانقسام وإثارة الفوضى".
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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