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أردوغان يلتقي بوتين في سوتشي لبحث الملف السوري

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين-أرشيف
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين-أرشيف
14/9/2018

أعلن مسؤولون أتراك (الجمعة) أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الإثنين لبحث الوضع في سوريا فيما تسعى أنقرة للتوصل لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني:
  • إن تركيا تعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة ومستعدة للتعاون في محاربة "الجماعات الإرهابية "بمنطقة إدلب.
  •  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي مرة جديدة بوتين وسيتحدث مع الرئيس الروسي يوم الإثنين عن الوضع في سوريا.

وقال مسؤول تركي كبير لاحقا لوكالة فرانس برس أن اللقاء سيعقد في سوتشي، المنتجع البحري في روسيا.

خارطة السيطرة في إدلب السورية:
  • تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب بينما تنتشر فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتتواجد قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.
  • هناك وجود لهذه الهيئة والفصائل في مناطق محاذية تحديداً في ريف حلب الغربي (شمال) وريف حماة الشمالي (وسط) واللاذقية الشمالي (غرب).
  • تخشى تركيا التي تقدم دعما لفصائل معارضة، من أن يؤدي هجوم واسع النطاق على ادلب، المحافظة الواقعة على حدودها، إلى تدفق المزيد من اللاجئين الى أراضيها فيما تستقبل أكثر من ثلاثة ملايين سوري.
  • يقيم نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين من مناطق أخرى في سوريا، في إدلب ومحيطها بحسب الأمم المتحدة.
  • نزح عشرات آلاف الاشخاص في سبتمبر/أيلول في إدلب بسبب القصف العنيف الذي ينفذه النظام السوري والطيران الروسي والذي تكثف منذ عدة أيام قبل أن تتراجع حدته هذا الاسبوع، كما أعلنت الأمم المتحدة أمس الخميس.
المصدر : وكالات
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