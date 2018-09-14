أردوغان يلتقي بوتين في سوتشي لبحث الملف السوري

أعلن مسؤولون أتراك (الجمعة) أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الإثنين لبحث الوضع في سوريا فيما تسعى أنقرة للتوصل لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني:

إن تركيا تعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة ومستعدة للتعاون في محاربة "الجماعات الإرهابية "بمنطقة إدلب.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي مرة جديدة بوتين وسيتحدث مع الرئيس الروسي يوم الإثنين عن الوضع في سوريا.

وقال مسؤول تركي كبير لاحقا لوكالة فرانس برس أن اللقاء سيعقد في سوتشي، المنتجع البحري في روسيا.

خارطة السيطرة في إدلب السورية: