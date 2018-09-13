وزير إسرائيلي يكشف خطة أمريكية لتوطين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم

ألمح وزير المواصلات والشؤون الاستخبارية الإسرائيلية يسرائيل كاتس إلى أن البيت الأبيض يعكف على صياغة مخطط لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم.
التفاصيل:
- كاتس أضاف في تغريدة على موقع تويتر، أن المخطط يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في كل من الأردن ولبنان وسوريا والعراق.
- رحب كاتس بما وصفها بمبادرة الرئيس ترمب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في هذه الدول.
- تأتي هذه التصريحات في وقت تتردد فيه أنباء عن سعي إدارة ترمب لإنهاء وضعية اللجوء لملايين الفلسطينيين بتعطيل عمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
كاتس يشيد بقطع التمويل عن أونروا:
- كان وزير الاستخبارات الإسرائيلي قد أشاد سابقا بقرار قرار الولايات المتحدة قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
- كاتس قال إن القرار يعكس رؤية واقعية للوضع ويدعم موقف إسرائيل.
خلفيات:
- بعد أشهر من قرار تقليص المساعدات، قررت الإدارة الأمريكية في 3 أغسطس/آب الماضي، قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة "الأونروا".
- تأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
- وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أمس عن خطة أمريكية لتغير طريقة عمل الوكالة.
- خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهدف إلى إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
- الإدارة الأمريكية ستعتبر أن اللاجئين الفلسطينيين يبلغ عددهم نصف المليون لاجئ فقط.
- عدد اللاجئين الفلسطينيين 5 ملايين وفقا لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة.
- تهدف الخطة الأمريكية إلى الاعتراف فقط بالأشخاص الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من قراهم ومدنهم عام 1948.