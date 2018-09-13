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وزير إسرائيلي يكشف خطة أمريكية لتوطين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم

وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس
13/9/2018

ألمح وزير المواصلات والشؤون الاستخبارية الإسرائيلية يسرائيل كاتس إلى أن البيت الأبيض يعكف على صياغة مخطط لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم.

التفاصيل:
  • كاتس أضاف في تغريدة على موقع تويتر، أن المخطط يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في كل من الأردن ولبنان وسوريا والعراق.
  • رحب كاتس بما وصفها بمبادرة الرئيس ترمب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في هذه الدول.
  • تأتي هذه التصريحات في وقت تتردد فيه أنباء عن سعي إدارة ترمب لإنهاء وضعية اللجوء لملايين الفلسطينيين بتعطيل عمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
كاتس يشيد بقطع التمويل عن أونروا:
  • كان وزير الاستخبارات الإسرائيلي قد أشاد سابقا بقرار قرار الولايات المتحدة قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
  • كاتس قال إن القرار يعكس رؤية واقعية للوضع ويدعم موقف إسرائيل.
خلفيات:
  • بعد أشهر من قرار تقليص المساعدات، قررت الإدارة الأمريكية في 3 أغسطس/آب الماضي، قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة "الأونروا".
  • تأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
  • وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أمس عن خطة أمريكية لتغير طريقة عمل الوكالة.
  • خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهدف إلى إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. 
  • الإدارة الأمريكية ستعتبر أن اللاجئين الفلسطينيين يبلغ عددهم نصف المليون لاجئ فقط.
  • عدد اللاجئين الفلسطينيين 5 ملايين وفقا لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة.
  • تهدف الخطة الأمريكية إلى الاعتراف فقط بالأشخاص الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من قراهم ومدنهم عام 1948. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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