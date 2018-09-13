وزير إسرائيلي يكشف خطة أمريكية لتوطين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم

ألمح وزير المواصلات والشؤون الاستخبارية الإسرائيلية يسرائيل كاتس إلى أن البيت الأبيض يعكف على صياغة مخطط لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم.

التفاصيل:

كاتس أضاف في تغريدة على موقع تويتر، أن المخطط يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في كل من الأردن ولبنان وسوريا والعراق.

رحب كاتس بما وصفها بمبادرة الرئيس ترمب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في هذه الدول.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتردد فيه أنباء عن سعي إدارة ترمب لإنهاء وضعية اللجوء لملايين الفلسطينيين بتعطيل عمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

كاتس يشيد بقطع التمويل عن أونروا:

كان وزير الاستخبارات الإسرائيلي قد أشاد سابقا بقرار قرار الولايات المتحدة قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كاتس قال إن القرار يعكس رؤية واقعية للوضع ويدعم موقف إسرائيل.

خلفيات: