منظمة الصحة: وفيات السرطان تقفز إلى 9.6 مليون في 2018

قالت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، إن السرطان سيحصد أرواح 9.6 مليون شخص في 2018، ما يمثل واحدا من كل ثمانية حالات وفاة بين الرجال وواحدا من بين كل 11 حالة بين النساء.

وأوضحت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن العبء المتزايد للمرض من حيث عدد الحالات الجديدة والانتشار والوفيات، يرجع إلى عدة عوامل منها التطور الاجتماعي والاقتصادي وتزايد عدد السكان والشيخوخة.

حقائق وأرقام: