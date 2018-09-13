منظمة الصحة: وفيات السرطان تقفز إلى 9.6 مليون في 2018

قالت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، إن السرطان سيحصد أرواح 9.6 مليون شخص في 2018، ما يمثل واحدا من كل ثمانية حالات وفاة بين الرجال وواحدا من بين كل 11 حالة بين النساء.
وأوضحت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن العبء المتزايد للمرض من حيث عدد الحالات الجديدة والانتشار والوفيات، يرجع إلى عدة عوامل منها التطور الاجتماعي والاقتصادي وتزايد عدد السكان والشيخوخة.
حقائق وأرقام:
- في تقرير يبين بالتفصيل معدلات الانتشار والوفاة بسبب عدة أنواع مختلفة من السرطان، قالت الوكالة، إن حالات الإصابة بالسرطان في العالم سترتفع بنحو 18.1 مليون حالة هذا العام صعودا من 14.1 مليون إصابة و8.2 مليون حالة وفاة في عام 2012، عندما تم نشر نتائج آخر تقرير.
- ذكر التقرير أن سرطان الرئة، الذي يسببه التدخين بشكل أساسي، يمثل السبب الرئيسي للوفيات بالسرطان في العالم.
- إلى جانب سرطان الثدي، يتسبب سرطان الرئة أيضا في أكبر عدد من الحالات الجديدة، إذ من المتوقع أن يتم تشخيص 2.1 مليون حالة إصابة جديدة بكل من النوعين من السرطان هذا العام وحده.
- سرطان القولون هو ثالث أكثر الأنواع تشخيصا بما يقدر بحوالي 1.8 مليون حالة جديدة في 2018، يليه سرطان البروستاتا ثم سرطان المعدة.
- قال "كريستوفر وايلد" مدير الوكالة في بيان، إن هذه الأرقام الجديدة تظهر أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمواجهة الارتفاع المثير للقلق في عبء السرطان عالميا وأن الوقاية تلعب دورا رئيسيا في ذلك.