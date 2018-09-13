محادثات بين سوريا والأردن لفتح معبر نصيب الحدودي

أجرى الأردن وسوريا اليوم الخميس أول محادثات فنية لفتح معبر "نصيب" الحدودي بين البلدين بعد أن انتزع النظام السوري السيطرة على المعبر من المعارضة في يوليو/تموز الماضي.
القصة
- لجنة فنية من البلدين عقدت أول اجتماع لها بشأن المعبر الحدودي أمس الأربعاء لبدء مباحثات حول الترتيبات العملية المطلوبة لإعادة فتح المعبر بدءا بالجمارك وانتهاء بالجانب الأمني.
- اجتماعات اللجنة الفنية ستستمر لوضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة".
- مسؤول أردني: المعبر قد يفتح بحلول نهاية هذا العام.
- يأمل الأردن أن يعيد فتح المعبر مليارات الدولارات التي تدرها التجارة بين أسواق أوربا والخليج عبر حدود سوريا سنويا.
- تأمل سوريا في إعادة فتح طريق نصيب الذي له أهمية بالغة في تحقيق ما ترجوه من إنعاش لاقتصادها المنهار وإعادة البناء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
- يعلق القطاع الخاص الأردني آمالا على إحياء التبادل التجاري الثنائي في سوق مجاورة كبيرة ارتبطت بها أنشطة تجارية أردنية منذ فترة طويلة.
- تأثر المصدرون اللبنانيون أيضا بإغلاق المعبر إذ كانوا يستخدمونه لتصدير منتجات وبضائع بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخليجية المربحة.
معلومات أساسية
- استعادت الحكومة السورية السيطرة على أغلب أنحاء البلاد بمساعدة حليفتيها روسيا وإيران.
- بدعم من القوة الجوية الروسية، هزمت قوات النظام هذا العام المعارضة المسلحة في آخر معاقلها بالقرب من مدينتي حمص ودمشق واخترقت الجنوب الغربي الخاضع لسيطرة المعارضة.