قطر تطالب بإجراءات دولية لوقف انتهاكات دول الحصار لحقوق مواطنيها

دعت دولة قطر مجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية، إلى السرعة والجدية في اتخاذ إجراءات فاعلة ومباشرة للتصدي للانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار بحق المواطنين القطريين.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي قدمها عبد الله النعيمي نائب المندوب الدائم لوفد الدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف خلال جلسة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، في إطار أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

أبرز ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن تدابير دول الحصار ضد قطر:

الفقرة التاسعة من التقرير:

أشار التقرير في فقرته التاسعة إلى أن المقرر الخاص يواصل رصد أثر التدابير القسرية التي بدأتها دول الحصار ضد قطر في يونيو 2017 والتي ما زالت سارية حتى الآن.

أكد التقرير أن تلك التدابير واسعة النطاق وتنطوي على إجراءات تعرقل بشكل خطير آلاف النساء والأطفال والرجال لأنهم ببساطة ينتمون لجنسية محددة.



الفقرة العاشرة من المقرر:

شدد التقرير في فقرته العاشرة على أهمية الخطوة التي اتخذتها دولة قطر باللجوء إلى محكمة العدل الدولية على أساس انتهاك دول الحصار للاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.

أشاد التقرير في نفس الفقرة بالإجراءات التي اتخذتها قطر لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمتضررين.

وألقى المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي كلمة نيابة عن دول الحصار الأربع، أبرز ما جاء فيها.

مندوب الإمارات: دولنا الأربع تعرب عن دهشتها لما ورد في تقرير المقرر الخاص بشأن الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان

مندوب الإمارات: دولنا لا تعتبر نفسها معنية بما ورد في التقرير وتؤكد أن ما اتخذته ليس له أي ارتباط بالإجراءات الأحادية.

مندوب الإمارات: دولنا الأربع تعرب عن دهشتها لما ورد في تقرير المقرر الخاص بشأن الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان

كلمة عبدالله النعيمي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف