فصائل فلسطينية تدعو منظمة التحرير لإسقاط "أوسلو"

دعت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، (الخميس)، منظمة التحرير الفلسطينية إلى التحلّل من اتفاقية "أوسلو"، الموقعة مع إسرائيل، عام 1993.
دعوات لإسقاط اتفاق أوسلو:
- عقدت فصائل فلسطينية، أهمها "حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وغابت عنه حركة "فتح"، المؤتمر تحت عنوان "الوحدة هدفنا والمقاومة خيارنا"، بمناسبة الذكرى ال 25 لتوقيع اتفاق أوسلو.
- الفصائل قالت في مؤتمر عقدته في مركز ثقافي غربي مدينة غزة، إن الاتفاقية "مزّقت الشعب الفلسطيني، وغيّبت الحقوق الأساسية له، وقفزت عنها".
- وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، اتفاق "أوسلو" للسلام في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
- تمخض عن الاتفاق الذي جرت محادثاته السرية في مدينة "أوسلو" النرويجية، إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
تصريحات خليل الحية القيادي في حركة حماس خلال المؤتمر:
- في ذكرى أوسلو المشؤومة آن الأوان لفريق أوسلو الفاشل أن يتراجع عن مواصلة هذا الخط الكارثي.
- هذه الاتفاقية مزقت وحدة الشعب الفلسطيني، ونحن انقسمنا منذ 25 عامًا وليس 12 سنة.
- أوسلو قسمت الشعب الفلسطيني ولم يتبق منها سوى التنسيق الأمني.
- اتفاقية أوسلو أسوأ من وعد بلفور وموافقون على المبادرات التي أطلقتها الفصائل للخروج منها.
- اتفاق أوسلو أسوأ من وعد بلفور وأهم أسباب الانقسام الفلسطيني.
- نطالب بجر قيادات الاحتلال إلى المحاكم الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم.
- يجب إطلاق جميع الطاقات لمواجهة الاحتلال في كل مكان.
- آن الآوان لانطلاق المقاومة الفلسطينية والكفاح المسلح لضرب العدو في كل مفاصله.
- اتفاقية أوسلو مهدت إلى صفقة القرن وخططت إلى تهويد القدس.
- نرفض صفقة القرن وسنقف ضدها بكل الوسائل ونكافح من أجل حقوقنا.
- إعادة بناء المؤسسات الوطنية هو الخيار الوحيد المتاح أمامنا في ظل حالة الضياع التي تعيشها المنطقة.
تصريحات محمد الهندي القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خلال المؤتمر:
- إن اتفاق "أوسلو" أدخل القضية الفلسطينية إلى "نفق مظلم".
- نلتقي اليوم بعد مرور 25 عامًا على الاتفاق الذي أدخل القضية الفلسطينية إلى نفق مظلم بسبب نفر قليل من المنظمة اعتقدوا بأنه من الممكن عقد شراكة مع العدو الإسرائيلي.
- إسرائيل دولة للحرب وإدامة الحرب والعنف، وليست دولة للسلام.