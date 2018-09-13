فرنسا تقر بإقامة نظام تعذيب خلال الحقبة الاستعمارية للجزائر

يقر الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس بأن فرنسا أقامت خلال الحقبة الاستعمارية للجزائر (1954-1962) نظاما أستخدم فيه التعذيب وأدى إلى وفاة المعارض الشيوعي موريس أودان، بحسب الإليزيه.

ويسلم ماكرون أرملة موريس أودان بيانا في هذا الصدد يعلن فيه فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين، علما بأن حقبة استعمار الجزائر لا تزال أحد الملفات الأكثر اثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث.

فتح الملفات القديمة: