فرقاء جنوب السودان يوقعون على اتفاق سلام بأديس أبابا

وقّع فرقاء دولة جنوب السودان الأربعاء على اتفاق السلام النهائي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد).

وأعلن رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير، عن توقيع اتفاق سلام مع زعيم المتمردين ريك مشار وفصائل متمردين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإنهاء حرب أهلية أودت بحياة 50 ألف شخص على الأقل وشردت مليونين وعطلت تقدم البلد منذ انفصاله عن السودان قبل سبع سنوات.

حرب جنوبية – جنوبية واتفاقات متعثرة: