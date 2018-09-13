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سياسة|الجزائر

شاهد: فيضانات عارمة تجرف السيارات والبشر في الجزائر

13/9/2018

قالت وسائل إعلام جزائرية إن طفلا قتل بسبب الفيضانات العارمة التي شهدتها ولاية تبسة شرق البلاد أمس الأربعاء، وأسفرت عن خسائر ضخمة في الممتلكات.

التفاصيل:
  • قال موقع "تي إس إيه عربي" إن والي تبسة، مولاتي عطا الله، أكد أن الأوضاع باتت الآن تحت السيطرة، بعدما استنجدت سلطات الولاية بمعدات من ولايات أخرى لإزالة مخلفات الفيضانات.
  • أكد عطا الله أن السبب الحقيقي في الكارثة هو أن وادي الناقص الذي يعبر المدينة لم تشمله التهيئة التي قامت بها السلطات المحلية استعدادا للفيضان.
  • تعهد عطا الله بمواجهة السيول، وقال: "سنواجه ما حدث بتدخل سريع بتنقية الوديان وسندرس كيفية إجراء أشغال لمنع حدوث كوارث في الفيضانات".
  • قالت صحيفة النهار الجزائرية إن الطفل الضحية يبلغ من العمر 5 سنوات، وقد توفي بعدما جرفته مياه الفيضان.
  • تداولت موقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقاطع فيديو تظهر مياه الفيضانات وهي تجتاح مناطق عديدة من ولاية تبسة.
  • يظهر في أحد المقاطع رجل تجرفه مياه الفيضان عند محاولته إنقاذ سيارته من السيول.
  • جرفت الأمطار الغزيرة عشرات السيارات في أنحاء عديدة من الولاية.
المصدر : وسائل إعلام
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