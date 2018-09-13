شاهد: فيضانات عارمة تجرف السيارات والبشر في الجزائر

قالت وسائل إعلام جزائرية إن طفلا قتل بسبب الفيضانات العارمة التي شهدتها ولاية تبسة شرق البلاد أمس الأربعاء، وأسفرت عن خسائر ضخمة في الممتلكات.

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