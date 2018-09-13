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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: الإعصار فلورنس يضرب ساحل كارولاينا وتحذيرات من سيول جارفة

13/9/2018

بدأت الزوابع العنيفة والأمواج العاتية والأمطار الغزيرة في الهطول على الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع اقتراب الإعصار فلورنس، مما دفع خبراء الأرصاد للتحذير من حدوث سيول جارفة.

  • قال المركز الوطني للأعاصير إن من المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الجنوبي لولاية نورث كارولاينا الجمعة ثم ينحرف باتجاه الجنوب الغربي قبل أن يدخل اليابسة السبت.
  • أشار المركز إلى أن الوقت سيسمح بهطول أمطار غزيرة يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 40 بوصة.
  • قال مسؤولون إن السلطات أمرت بإجلاء أكثر من مليون شخص من المناطق الساحلية في ولايات نورث وساوث كارولاينا وفرجينيا وإن آلافا انتقلوا بالفعل إلى مراكز إيواء.
  • وصلت السرعة القصوى لرياح الإعصار إلى 165 كيلومترا في الساعة بعدما تراجع إلى الفئة الثانية على مقياس الأعاصير المؤلف من خمس فئات.
  • يقع مركز الإعصار على بعد 216 كيلومترا شرقي منطقة ويلمنغتون في نورث كارولاينا لكن رياحا قوية وأمطارا غزيرة تضرب حاليا جزر أوتر بانكس في نورث كارولاينا.
  • أعرب خبراء عن خشيتهم من أن يأتي الإعصار مشبعاً بالمياه بسبب ارتفاع مستوى مياه المحيط الذي قد يصبح أعلى بنحو 4 أمتار، ومع تباطأ سرعة الإعصار إلى 17 كيلومتراً في الساعة، تزداد خطورة وصوله إلى اليابسة اذ إنه سيفرغ أمطاره الجارفة لساعات طويلة، ما يزيد خطر حصول فيضانات.
  • قال مدير الوكالة الفدرالية لحالات الطوارئ بروك لونغ "لا تخفضوا التحذير لمجرد أن سرعة الرياح انخفضت". وصرّح في مؤتمر صحافي "الفيضانات داخل الأراضي مميتة جدا وهذا ما سيحصل".
  • أضاف أن "الأضرار ستلحق بالبنى التحتية والتيار الكهربائي سينقطع" مضيفا أن "ذلك قد يستمرّ أياماً، وحتى أسابيع عديدة".
  • بحسب الشركة التي تزود المنطقة بالكهرباء يمكن أن يتأثر بين مليون وثلاثة ملايين مستخدم بانقطاع التيار في ولايتي كارولاينا، وأن الإصلاحات يمكن أن تستغرق أسابيع عديدة.
المصدر : وكالات
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