شاهد: الإعصار فلورنس يضرب ساحل كارولاينا وتحذيرات من سيول جارفة

بحسب الشركة التي تزود المنطقة بالكهرباء يمكن أن يتأثر بين مليون وثلاثة ملايين مستخدم بانقطاع التيار في ولايتي كارولاينا، وأن الإصلاحات يمكن أن تستغرق أسابيع عديدة.