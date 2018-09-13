ستورمي دانيالز تعد بكشف أدق تفاصيل علاقتها بترمب في كتاب

قالت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز (الأربعاء) إنها كتبت مذكراتها الشخصية وروت فيها بأدق التفاصيل معاركها القانونية القائمة مع ترمب وحياتها كراقصة تعر.
التفاصيل:
- قالت دانيالز (39 عاما) لشبكة "إيه بي سي" إن شركة سانت مارتنز برس التابعة لدار ماكميلان للنشر ستطرح كتابها "الكشف الكامل" (Full Disclosure) في الأسواق يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
- قالت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إنها سجلت في الكتاب تجربتها في عملها كما كتبت عن مقاضاتها للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لها.
- تزعم دانيالز أنها كانت على علاقة عابرة مع ترمب قبل نحو عقد، بينما نفى ترمب إقامة علاقة معها.
- تستهدف الدعوى القضائية التي أقامتها دانيالز إبطال اتفاق لعدم إفشاء الأسرار وقعت عليه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 يلزمها بالصمت بشأن ما وصفتها بأنها علاقة "حميمية" جمعتها بترمب.
- زعمت دانيالز في الدعوى، التي أقيمت في مارس/آذار في لوس أنجلوس أن اتفاق عدم إفشاء الأسرار باطل، وإنها حرة في مناقشة علاقتها بترمب علنا لأنه لم يوقع على الاتفاق قط.
- أقر مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترمب، بالذنب بتهمة انتهاك القانون الاتحادي بعد أن دفع لدانيالز 130 ألف دولار لعدم كشف معلومات ستضر بترمب.