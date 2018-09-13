السبت: مؤلف كتاب "الملاك" على شاشة الجزيرة مباشر

تستضيف قناة الجزيرة مباشر الكاتب الإسرائيلي أوري بار جوزيف مؤلف كتاب "الملاك" الذي أنقذ إسرائيل يوم السبت 15 سبتمبر/ أيلول الساعة 21.00 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر أن تبدأ شبكة نتفليكس الأمريكية بث فليم "الملاك" الذي يتناول حياة أشرف مروان صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر يوم الجمعة 14 سبتمبر/ أيلول.

ما هو كتاب "الملاك"؟

الملاك هو الاسم الكودي للعميل أشرف مروان لدى الموساد بحسب الرواية الإسرائيلية.

ووفق الكاتب الإسرائيلي فإن مروان، الذي عمل سكرتيرا خاصا للرئيس المصري محمد أنور السادات (1970-1981)، كان عميلا للاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 1969.

الكاتب يقول إن مروان نقل معلومات خطيرة إلى إسرائيل أهمها ساعة بدء الهجوم المصري على القوات الإسرائيلية التي كانت تحتل شبه جزيرة سيناء وقناة السويس في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

في المقابل ترى مصر في مروان بطلا قوميا وبدأت في تصوير فيلم "العميل" الذي يتناول حياته.

الرواية المصرية تفيد بأن مروان كان عميلا مزدوجا استخدمه السادات في تمرير معلومات مضللة إلى الجانب الإسرائيلي

ما هو فيلم الملاك؟

فيلم سينمائي يتناول حياة أشرف مروان صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

الفيلم مأخوذ عن كتاب "الملاك الذي أنقذ إسرائيل" وتقول إسرائيل إن مروان كان عميلا مخلصا لها وسرب لها أسرارا عسكرية.

يقوم بدور أشرف مروان الممثل الهولندي من أصل تونسي مروان كينزاري.

تجسد ميساء عبد الهادي، وهي من عرب 48، دور زوجته منى عبد الناصر.

الممثلة الإسرائيلية ميلي ليفي ستجسد شخصية "نتالي"، وهي عميلة الاستخبارات الإسرائيلية التي أدارت الاتصالات مع مروان.

الممثل الأمريكي من أصل فلسطيني وليد زعيتر يقوم بدور عبد الناصر.

الممثل الإسرائيلي من أصل عراقي ساسون غاباي فيلعب دور السادات.

أنتج الفيلم ثلاث شركات إسرائيلية أمريكية، هي "شاماي" و"تي تي تليفزيون" و"سومطرة".

تتولى التوزيع في جميع أنحاء العالم شركة "نيتفيلكس" الأمريكية.

من هو أشرف مروان؟