التشيك تصدق على نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

صادق قادة التشيك (الأربعاء) على نقل سفارة بلادهم في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، عقب خطوة مماثلة اتخذتها الإدارة الأمريكية في وقت سابق من هذا العام.

وفي بيان مشترك قال رئيس التشيك ورئيس وزرائها ورئيس البرلمان ووزيرا الخارجية والدفاع إن افتتاح (بيت التشيك) في القدس في نوفمبر /تشرين الثاني "سيكون خطوة أولى في خطة نقل سفارة التشيك إلى القدس".

تشجيع على نقل السفارة قبل قرار ترمب:

رئيس التشيك ميلوش زيمان (73 عاما) اليساري الذي يحمل آراء معادية للمسلمين، شجع نقل السفارة إلى القدس حتى قبل أن ينقل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السفارة الأمريكية إلى القدس في 14 مايو/أيار.

جيري أوفاجتشيك المتحدث باسم الرئيس الموالي لإسرائيل ميلوش زيمان، أوضح أن بيت التشيك سيضم مؤسسات حكومية من بينها مركز وزارة الخارجية التشيكية ووكالة التجارة التشيكية ووكالة السياحة.

المتحدث باسم الرئيس، قال إن:"الرئيس سيفتتح بيت التشيك في القدس خلال زيارته إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني".

في مايو/أيار أعادت التشيكيا فتح قنصليتها الفخرية في القدس عقب إغلاقها في 2016 بسبب وفاة القنصل الفخري.

السفارة التشيكية موجودة في تل أبيب منذ 1949 باستثناء فترة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ظل الحكم الشيوعي في براغ في الأعوام من 1967 حتى 1990.

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