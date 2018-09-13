الاحتلال يزيل بيوتا بجوار قرية يسعى لهدمها في الضفة الغربية

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي (الخميس) عدة بيوت من الصفيح بناها محتجون فلسطينيون قرب قرية الخان الأحمر، وهي قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة قررت إسرائيل هدمها.

وقال شهود، إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى القرية قبل شروق الشمس وبدأت إزالة البيوت التي أقيمت حديثا دون أن تمس القرية البدوية التي أثار مصيرها احتجاجات فلسطينية وقلقا دوليا.

ما هي قصة الخان الأحمر؟