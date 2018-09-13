البث الحي
سياسة

الاحتلال يزيل بيوتا بجوار قرية يسعى لهدمها في الضفة الغربية

الاحتلال يزيل بيوتا من الصفيح بجوار قرية يسعى لهدمها في الضفة الغربية
الاحتلال يزيل بيوتا من الصفيح بجوار قرية يسعى لهدمها في الضفة الغربية
13/9/2018

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي (الخميس) عدة بيوت من الصفيح بناها محتجون فلسطينيون قرب قرية الخان الأحمر، وهي قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة قررت إسرائيل هدمها.

وقال شهود، إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى القرية قبل شروق الشمس وبدأت إزالة البيوت التي أقيمت حديثا دون أن تمس القرية البدوية التي أثار مصيرها احتجاجات فلسطينية وقلقا دوليا.

ما هي قصة الخان الأحمر؟
  • تقع قرية الخان الأحمر بجوار طريق إسرائيلي سريع يمر عبر الضفة الغربية من القدس إلى البحر الميت.
  • أثارت خطة إسرائيل لهدم القرية وإعادة توطين سكانها، وعددهم 180، في موقع يبعد عنها قرابة 12 كيلومترا، انتقادات من الفلسطينيين وبعض البلدان الأوربية الذين يشيرون إلى تأثير ذلك على السكان وعلى فرص السلام.
  • الفلسطينيون يقولون إن هدم الخان الأحمر يأتي في إطار خطة إسرائيلية لإقامة قوس من المستوطنات سيفصل فعليا القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ويريدها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في المستقبل.
  • المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الأسبوع الماضي التماسات ضد هدم القرية وأيدت السلطات الإسرائيلية التي تقول إن القرية بنيت دون التصاريح اللازمة، ويقول الفلسطينيون إن من المستحيل الحصول على تلك التصاريح.
  • بيوت الصفيح الخمسة التي أزالتها القوات الإسرائيلية اليوم الخميس بناها هذا الأسبوع نشطاء ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب دعما لأهل القرية.
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

مطبعون وجهلة..40 عاما من المقاومة

محمد رمضان

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها ذات أغلبية مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بعد 27 عاما.. الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار (فيديو)

قوات عسكرية أذرية تدخل منطقة كلبجار (مواقع التواصل)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

سعرها 10 آلاف دولار.. اليابان تكافح فيروس كورونا بالأقنعة الفاخرة (فيديو)

(الجزيرة)