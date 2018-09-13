الأخبار اللبنانية: "السعودية ليكس" يكشف الدور التخريبي للسعودية في العراق

بدأت جريدة "الأخبار" اللبنانية (الخميس) نشر سلسلة تقارير بعنوان "السعودية ليكس" قالت إنها ستنشر فيها وثائق تتعلق بما وصفته بالدور "التخريبي" للسعودية والإمارات في العراق.

وقالت الصحيفة إن الوثائق تركز على السنوات الماضية التي شهدت تطورين رئيسين في العراق، وهما: خروج قوات الاحتلال الأمريكي وصعود تنظيم الدولة.

وأضافت: "في هذه المرحلة، وجد الخليجيون، تحديداً الرياض وأبو ظبي، أنفسهم في دور الوكيل للأصيل الأمريكي الذي لم يبتعد عن الساحة إنما تعرّض نفوذه للاهتزاز وبات يحتاج إلى رافدين لتحركاته".

أبرز ما جاء في التقرير الأول من "السعودية ليكس":