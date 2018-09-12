وزير إسرائيلي: ترمب يسعى لتوطين الفلسطينيين بدول عربية

رحب وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس بما وصفه بأنه مبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والعراق.

وكتب الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء:" أرحب بمبادرة رئيس الولايات المتحدة ترمب، بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والعراق".

وأضاف كاتس، وهو عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أن استمرار مشكلة اللاجئين، ناتج عن القادة العرب والفلسطينيين، كرافعة للمطالبة الظالمة بحق العودة، ومحاولة تدمير إسرائيل، ومن الجيد أن تختفي من العالم.

ولم يوضح الوزير الإسرائيلي متى طرح الرئيس الأمريكي هذه المبادرة، وما إذا كان قد طرحها على إسرائيل.

خلفيات:

تشير تقديرات فلسطينية إلى وجود 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في العالم، تتركز غالبيتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان والعراق.

يصر الفلسطينيون على أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يكون مستندا إلى مبادرة السلام العربية التي نصت على إيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى قرار الأمم المتحدة 194.

الدول العربية أكدت على مدى العقود الماضية رفضها لمبدأ توطين اللاجئين.

طوال المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية خلال السنوات ال 25 الماضية، كانت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من أعقد القضايا على طاولة المفاوضات.

إسرائيل ترفض السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة الى أرضهم التي تم تهجيرهم منها إبان النكبة عام 1948.

المبادرة الأمريكية "المبهمة":

الإدارة الأمريكية لم تصدر مبادرة علنية خاصة بتوطين اللاجئين الفلسطينيين، لكنها سبق أن قررت مطلع الشهر الجاري وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

تحدثت صحف أمريكية عن وجود توجهات أمريكية رسمية بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

رفض فلسطيني لتوطين اللاجئين: