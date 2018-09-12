هيئة: قراصنة إخوان وأتراك اخترقوا موقع وكالة الأنباء المصرية الرسمية

قالت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر إن قراصنة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتركيا لم تحددهم اخترقوا (الثلاثاء) موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان أصدرته الهيئة:

الاختراق تم "من قبل هاكرز (قراصنة) أتراك وإخوان" مضيفة أنه "يأتي في سياق المحاولات اليائسة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية وحروبها غير المشروعة لتزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب بما يخالف مواثيق الشرف الإعلامية الدولية والأعراف التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن نزاهة الإعلام".

الهيئة تدين جريمة الاختراق وأنها بصدد "اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبيها وتفعيل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بالجرائم المعلوماتية".

ما الذي حدث:

الوكالة قالت إن الاختراق بدأ في الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرا بالتوقيت المحلي (12.10 بتوقيت جرينتش) واستمر ساعة تقريبا، وذلك عندما ظهرت لافتة تصدرها صورة للعضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي في الصفحة الرئيسية للموقع وفي صفحات عديدة منه.

كُتب في اللافتة "فقط لأن لهم أفكارا مختلفة تجهزون لهم المشانق وتظلمون الأبرياء". وظهرت في اللافتة عبارات باللغة التركية أيضا وعلم تركيا.

خلفية: