مصر: بكتيريا "إي كولاي" سبب وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة

أعلنت السلطات المصرية أن بكتيريا "إي كولاي" هي سبب وفاة زوجين من بريطانيا داخل أحد المنتجعات السياحية على البحر الأحمر.

وقال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، في بيان له (الأربعاء) إن تقرير الطب الشرعي أفاد بأن وفاة السائحين البريطانيين بفندق في الغردقة الشهر الماضي نتجت عن الإصابة ببكتيريا "إي كولاي".

وتوفي البريطاني جون كوبر وزوجته، سوزان، بعد أن مرضا بشكل مفاجئ في مدينة الغردقة في 21 أغسطس/آب الماضي، وسمحت السلطات المصرية بعودة جثتيهما الجمعة بعد انتهاء التشريح.

بيان النائب العام:

وفاة البريطاني جون كوبر (69 عاما) نتجت عن نزلة معوية حادة وشديدة بسبب الاصابة ببكتريا "إي كولاي" وما أدت إليه من إسهال وقيء.

سوزان كوبر (64 عاما) توفيت نتيجة "إصابتها ببداية متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي، ويرجح أن يكون ذلك كله بسبب إصابتها ببكتيريا "إي كولاي".

تقرير الطب الشرعي أكد خلو الجثامين من إصابات أو علامات تفيد حدوث عنف جنائي أو مقاومة.

بفحص جثمان المتوفي جون كوبر تبين أنه كان يعاني من تضخم في عضلة القلب وضيق في الشريان التاجي الأمامي، كما أظهر الفحص المعملي لدم المتوفي وجود مادة الكحول الإيثيلي.

تقرير الطب الشرعي أثبت خلو دماء المتوفيين من أي تسمم غازي.

تقرير الطب الشرعي أكد خلو عينات مياه الشرب من أي بكتريا أو فطريات ضارة.

تقرير اللجنة الهندسية أكد عدم وجود أي غازات سامة بالغرفة، كما أكد تقرير لجنة الطاقة الذرية عدم وجود أي آثار لمواد مشعة، وأن نسبة الإشعاع في الغرفة ومحتوياتها في حدود النسب الطبيعية.

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