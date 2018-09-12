فرنسا تضغط على مصر لوقف أحكام الإعدام الجماعية

عبرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء عن قلقها من الحكم الصادر عن إحدى المحاكم في مصر بإعدام 75 شخصا وحثت السلطات هناك على وقف تنفيذ هذه الأحكام.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مول في إفادة يومية عبر الانترنت "ندعو السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام".

نادرا ما وجهت باريس انتقادات علنية للقاهرة بشأن حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون السلطة في مايو أيار 2017.

لفرنسا وبصفة خاصة وزير الخارجية جان إيف لو دريان علاقات وثيقة مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

تتهم منظمات حقوقية ماكرون بغض الطرف عما تصفها بانتهاكات متزايدة للحريات المدنية من جانب الحكومة المصرية.

معلومات أساسية