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شاهد: مشادة سعودية عراقية.. والسبب: "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها"

12/9/2018

نشبت مشادة بين وزير الخارجية العراقي ووزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية خلال اجتماع لوزراء الخارجية بالجامعة العربية عقد بالقاهرة الثلاثاء.

ماذا حدث:
  • تحدث وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن الأوضاع في اليمن، متمنيا عودة اليمن إلى سابق عهده، ومشيرا إلى حكمة الملكة بلقيس عندما قالت: "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها".
  • رد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان بقوله إن ملوك المملكة العربية السعودية قاموا بأدوار عظيمة تجاه العالم العربي والإسلامي، مؤكدا أن السعودية لم تسْعَ للحرب في اليمن، وإنما سعى لها الحوثيون وإيران.
  • عاد وزير الخارجية العراقي للرد مؤكدا أنه لم يقصد أيا من ملوك السعودية عندما استشهد بالآية الكريمة "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها"، واتهم الوزير السعودي بتأويل كلامه وتحميله ما لم يقصده، مؤكدا أنه لا تنقصه الشجاعة كي يقول ما يريد دون تورية.
المصدر : الجزيرة مباشر
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