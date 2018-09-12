شاهد: مشادة سعودية عراقية.. والسبب: "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها"

عاد وزير الخارجية العراقي للرد مؤكدا أنه لم يقصد أيا من ملوك السعودية عندما استشهد بالآية الكريمة "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها"، واتهم الوزير السعودي بتأويل كلامه وتحميله ما لم يقصده، مؤكدا أنه لا تنقصه الشجاعة كي يقول ما يريد دون تورية.