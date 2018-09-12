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سياسة

شاهد: الأجنحة العسكرية للفصائل تدعو إلى إطلاق المقاومة ضد إسرائيل

12/9/2018

دعت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى إطلاق حالة عامة من المقاومة ومقارعة إسرائيل كرد على "الصفقات المشبوهة" لتصفية القضية الفلسطينية.

واعتبرت الأجنحة العسكرية، في مؤتمر صحفي مشترك لها (الأربعاء) في غزة بمناسبة الذكرى السنوية رقم 13 لانسحاب إسرائيل أحادي الجانب من القطاع، أن كل مشاريع السلام والتسوية مع إسرائيل "ثبت فشلها الذريع وإخفاقها، وتضييعها للحقوق عبر أكثر من ربع قرن من الزمن".

ماذا جاء في المؤتمر الصحفي:
  • الأجنحة العسكرية دعت إلى إطلاق يد المقاومة والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية؛ ليأخذ دوره ومكانه الطبيعي في مواجهة الاحتلال وكنسه عن أرض الضفة.
  • أننا إذ حررنا بدمائنا وعرقنا وتضحياتنا، وصواريخنا وعملياتنا أرض قطاع غزة، فإننا نتمسك بالحفاظ على أرضنا والدفاع عنها حتى آخر قطرة من دمائنا، والتمسك بسلاحنا حتى دحر آخر جندي ومغتصب عن أرضنا الطاهرة في كل ربوع فلسطين.
  • أية مشاريع تنتقص من الحقوق الفلسطينية، مصيرها السقوط والفشل والاندثار.
  • الشرعية الحقيقية، وأم الشرعيات على هذه الأرض، هي المقاومة التي أرغمت المحتل على ترك أرض فلسطينية عزيزة، تحت ضربات المقاومة وصمودها الأسطوري، وكل شرعية مزعومة تتجاوز المقاومة، لا تمثل الشعب الفلسطيني.
  • فصائل المقاومة تدعو السلطة الفلسطينية إلى وقف "التنسيق الأمني" مع الاحتلال بعد فشل طريق التسوية.
  • الفصائل الفلسطينية تمتلك اليوم عشرات الأضعاف من الإمكانات، التي تشكل هاجساً ورعباً دائماً للعدو (إسرائيل).
  • الفصائل أكدت على جاهزيتها لرد أي عدوان عن الشعب الفلسطيني بكل ما تملك من الوسائل والإمكانات، وصولاً إلى تحرير الأرض والمقدسات.
المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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