شاهد: الأجنحة العسكرية للفصائل تدعو إلى إطلاق المقاومة ضد إسرائيل

دعت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إلى إطلاق حالة عامة من المقاومة ومقارعة إسرائيل كرد على "الصفقات المشبوهة" لتصفية القضية الفلسطينية.

واعتبرت الأجنحة العسكرية، في مؤتمر صحفي مشترك لها (الأربعاء) في غزة بمناسبة الذكرى السنوية رقم 13 لانسحاب إسرائيل أحادي الجانب من القطاع، أن كل مشاريع السلام والتسوية مع إسرائيل "ثبت فشلها الذريع وإخفاقها، وتضييعها للحقوق عبر أكثر من ربع قرن من الزمن".

ماذا جاء في المؤتمر الصحفي: