دول الحصار تحذّر من "تدخل تركي إيراني" في سوريا

حذرت الدول المشاركة في الحصار على قطر مما وصفته بـ"تدخل تركيا وإيران في الأزمة السورية".

التفاصيل:

الدول الأربع تشكل "اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية".

التحذير جاء في إطار بيان أصدرته اللجنة بعد اجتماع لها برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة على هامش اجتماعات الدورة 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في القاهرة حاليا.

ذكر البيان أن الدول الأربع: "نددت باستمرار بالتدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية".

اعتبر البيان أن "مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف-1".

أدان البيان ما وصفه بـ"مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية التخريبية في الدول العربية لا سيما استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية والذي يشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لسنة 2015 الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح المليشيات".

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