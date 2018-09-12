تقرير أممي: 821 مليون جائع في العالم أغلبهم بأفريقيا وآسيا

حذرت الأمم المتحدة في تقرير استعرضه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك (الثلاثاء) من ارتفاع أعداد الجائعين في العالم إلى 821 مليون شخص معظمهم في أفريقيا وآسيا.

فيما يلي أهم ما جاء في تقرير الأمم المتحدة: