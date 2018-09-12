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تقرير أممي: 821 مليون جائع في العالم أغلبهم بأفريقيا وآسيا

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أعداد الجائعين في العالم
الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أعداد الجائعين في العالم
12/9/2018

حذرت الأمم المتحدة في تقرير استعرضه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك (الثلاثاء) من ارتفاع أعداد الجائعين في العالم إلى 821 مليون شخص معظمهم في أفريقيا وآسيا.

فيما يلي أهم ما جاء في تقرير الأمم المتحدة:
  • للسنة الثالثة على التوالي، كان هناك ارتفاع في معدلات الجوع بالعالم، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة عن حالة الأمن الغذائي والغذاء في العالم.
  • دوجاريك، قال إن التقرير هو ثمرة مشروع مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
  • أشار دوجاريك إلى أن التقرير أفاد بأن عدد الجياع في العالم يتزايد وبلغ 821 مليونًا في 2017 أو بمعدل واحد من بين كل تسعة أشخاص، مع وجود أكثر من 151 مليون طفل يعانون من التقزم.
  • التقرير الأممي حذر من أن استمرار زيادة معدلات الجوع خلال السنوات الثلاث الماضية بمثابة انتكاسة وتحذير لاستراتيجية القضاء على الجوع بحلول 2030.
  • بحسب التقرير، تم إحراز تقدم ضعيف في الحد من التقزم بين الأطفال جراء سوء التغذية، إذ بلغ العدد 151 مليون طفل العام 2017، مقارنة بـ 165 مليونًا في 2012.
  • التقرير لفت إلى من أن واحدة من كل ثلاث نساء في سن الإنجاب تعاني من فقر الدم، الذي له عواقب وخيمة على صحة ونمو النساء وأطفالهن.
  • حثّ التقرير دول العالم على خلق تحول مستدام نحو الزراعة ونظم الأغذية الحساسة للتغذية التي يمكن أن توفر الغذاء الآمن والعالي الجودة للجميع.
المصدر : الأناضول
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