الولايات المتحدة تدعو دول الخليج ومصر والأردن إلى "مواجهة إيران"

دعا قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف فوتيل، دول الخليج إلى تنحية خلافاتها جانبا ورص صفوفها في مواجهة ما سماها التهديدات الإيرانية والجماعات المتشددة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فوتيل خلال اجتماع رؤساء أركان دول "مجلس التعاون الخليجي" ومصر والأردن والقيادة المركزية الأمريكية، الذي بدأ أعماله اليوم في الكويت؛ لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاع المشترك.

تصريحات فوتيل:

اثنان من التهديدات الأمنية المتواصلة يوجدان في هذه المنطقة؛ أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، و"المنظمات المتطرفة العنيفة".

من الضروري القيام بتعزيز ودمج قدراتنا لمصالح أمننا القومي المشتركة. لافتا إلى وجود "مواءمة على كافة المستويات من خلال عقد المؤتمرات والتمرينات والتدريبات الثنائية والمشتركة لتحقيق مثل هذه الأواصر".

يجب ألا نعمل على أي قرار أو طريق يكون مخالفا لموقف حلفائنا؛ لأن ذلك فيه مصلحة للأعداء.

بعد تحديد المشاكل، علينا إيجاد الحلول الجذرية لها؛ لأن التغيرات في الولايات المتحدة والتغيرات بالعالم تتطلب منا تقاربا أكبر.

قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف فوتيل (غيتي)

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