الأمم المتحدة: 38 دولة ارتكبت ممارسات "مخزية" ضد نشطاء حقوقيين

شجب تقرير سنوي صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 38 دولة لاتخاذها إجراءات "مخزية" بينها القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية ضد أناس تعاونوا مع المنظمة الدولية.

وشمل التقرير أيضا مزاعم عن سوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان ومراقبتهم وتجريمهم ووصمهم "بالإرهاب".

وكتب غوتيريش: "العالم مدين لهؤلاء الشجعان، الذين يساندون حقوق الإنسان والذين استجابوا لطلبات بتقديم معلومات للأمم المتحدة والتعامل معها، من أجل ضمان احترام حقهم في المشاركة".

وأضاف "معاقبة أفراد لتعاونهم مع الأمم المتحدة ممارسة مخزية يتعين على الجميع نبذها".

قائمة الدول القديمة والجديدة:

من بين الدول الثمانية والثلاثين 29 دولة تمت إضافتها فيما يتعلق بقضايا جديدة و19 دولة لها قضايا مستمرة.

رصدت الأمم المتحدة القضايا الجديدة في مصر والبحرين وإسرائيل والسعودية وجنوب السودان والمغرب وتركيا والكاميرون والصين وكولومبيا وكوبا والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وغواتيمالا وغوايانا وهندوراس والمجر والهند وقرغيزيا والمالديف ومالي وميانمار والفلبين وروسيا الاتحادية ورواندا وتايلاند وترينيداد وتوباغو وتركمانستان وفنزويلا.

اتهامات بالجملة وتهديدات للمتعاونين مع الأمم المتحدة: