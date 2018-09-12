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سياسة

الأمم المتحدة: النظام استخدم غاز الكلور في الغوطة وإدلب

صبي يحاول استخدام قناع غاز في إدلب، سوريا
صبي يحاول استخدام قناع غاز في إدلب، سوريا
12/9/2018

قال محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان، إن قوات النظام السوري أطلقت غاز الكلور، في الغوطة الشرقية وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب.

التفاصيل:
  • أوضح محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أن قوات النظام السوري أطلقت غاز الكلور- وهو سلاح كيماوي محظور- في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام.
  • نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالأمم المتحدة أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سوريا في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجوما منها 33 هجوما منسوبا للحكومة. ولم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الستة الأخرى.
  • أضاف المحققون في تقريرهم "لاستعادة الغوطة الشرقية في أبريل، شنت القوات الحكومية العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية" في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 يناير كانون الثاني وأول فبراير شباط في منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة دمشق.
خلفية:
  • التقرير يأتي وسط مخاوف دولية من اجتياح مرتقب ينفذه النظام السوري على محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة المسلحة في سوريا، وتحذيرات من استخدام النظام لأسلحة كيميائية في الهجوم.
المصدر : رويترز
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