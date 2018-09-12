أمريكا تدرس فرض عقوبات على الصين بسبب حملتها ضد المسلمين

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء عن قلقها العميق إزاء حملة القمع في الصين على الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ، في وقت تدرس فيه إدارة ترمب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية "نشعر بانزعاج شديد إزاء حملة القمع التي تزداد سوءا، ليس فقط ضد الإيغور وإنما أيضا ضد الكازاخ وغيرهم من المسلمين في تلك المنطقة في الصين".

وكان مسؤولون أمريكيون كبار قد عبروا مرارا في الشهور القليلة الماضية عن القلق إزاء تلك الأوضاع.

وقالت مصادر في الكونغرس الأمريكيإن المناقشات تزايدت داخل الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة حول عقوبات اقتصادية محتملة ردا على التقارير عن اعتقالات جماعية لأبناء عرقية الإيغور وغيرهم من المسلمين، وأثارت انتقادات دولية متزايدة.

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