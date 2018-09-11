نيويورك تايمز: قاعدة جوية أمريكية بالنيجر لمهاجمة جنوب ليبيا

كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) النقاب عن استعدادات أمريكية لشن هجمات جوية ضد "مسلحين إسلاميين" في جنوب ليبيا انطلاقا من قاعدة أمريكية فى شمال شرق النيجر.

أفادت الصحيفة الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين وآخرين من النيجر كشفوا النقاب عن موقع القاعدة الجوية الأمريكية المخصصة للطائرات بدون طيار والتابعة للاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) شمال شرقي النيجر، فيما قامت الصحيفة بتحليل عمليات استكمال البناء والموقع عبر خدمة الأقمار الاصطناعية.

التفاصيل:

الاستخبارات المركزية الأمريكية قامت مؤخرا بتوسيع نطاق عملياتها السرية التي تستخدم فيها الطائرات المسيرة ذاتيا، ونقلت عددا من تلك الطائرات إلى قاعدة جوية في شمال شرق النيجر لاستخدامها في اصطياد من وصفتهم "بالمتشددين الإسلاميين" في جنوبي ليبيا.

هذا التوسع في العمليات الاستخباراتية الأمريكية في أفريقيا يضاف لعملياتها السرية المحدودة بطائرات الدرون في شرق أفغانستان للقيام بهجمات في باكستان، وفي جنوبي المملكة العربية السعودية للقيام بهجمات في اليمن.

الاستخبارات الأمريكية تقوم منذ عدة أشهر بتسيير طلعات جوية للطائرات المسيرة ذاتيا في مهام للاستطلاع انطلاقا من منطقة في أحد زوايا مطار (ديركو) التجاري الصغير في النيجر، وكشفت صور للأقمار الاصطناعية أن هذا المطار توسع بدرجة كبيرة منذ شهر فبراير الماضي ليضم ممرا جديدا وحوائط ونقاطا أمنية.

مسؤول أمريكي- فضل عدم الكشف عن هويته- قال لنيويورك تايمز إن الطائرات المسيرة في تلك القاعدة الجوية في النيجر لم تستخدم بعد في تنفيذ مهام مميتة أو قاتلة، لكنها سوف تستخدم لتلك المهام في القريب العاجل خصوصا مع أخذ التهديد المتزايد في جنوب ليبيا في الاعتبار .

تيموثي باريت المتحدث الرسمي باسم سي آي إيه رفض التعليق على الموضوع، فيما قالت الميجور شيريل كلينيكل المتحدثة باسم البنتاغون إن الجيش الأمريكي يحتفظ بقاعدة جوية في (ديركو) بشمال شرق النيجر غير أنه لم يقم حتى الآن بتسيير طائرات الدرون من تلك القاعدة.

اعترف محمد بازوم وزير داخلية النيجر بوجود قاعدة أمريكية في بلاده، ونفي معرفتهم بتسيير طائرات بدون طيار من تلك القاعدة، وقال:" كل ما أعرفه أنهم أمريكيون".

ديركو هي عبارة عن واحة خضراء وسط الجبال في عمق صحراء النيجر التي تعد جزءا من الصحراء الكبرى في أفريقيا، ويقطنها عدة آلاف من المواطنين النيجريين، وتشتهر المنطقة تاريخيا بأنها نقطة التقاء المسافرين عبر الصحراء، وقد ساعدت في انتشار الإسلام في منطقة غرب أفريقيا بالكامل في القرن التاسع الميلادي.