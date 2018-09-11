فلسطينيون ينصبون بيوتا من صفيح قرب الخان الأحمر

نصب عشرات من النشطاء الفلسطينيين فجر اليوم الثلاثاء خمسة بيوت من الصفيح تحت جنح الظلام بجوار قرية الخان الأحمر الذي تنتهي اليوم المهلة التي حددتها محكمة إسرائيلية لإخلائه من سكانه.

أطلق النشطاء على الموقع الجديد (حي الوادي الأحمر).

بيان للنشطاء: بقرار من الشعب الفلسطيني بلا تصاريح من سلطة الاحتلال وبلا إذن من أحد نعلنها تحديا ومقاومة لقرارات الاحتلال في تهجير وهدم قرية الخان الأحمر.

النشطاء أطلقوا اسم الوادي الأحمر على الحي نسبة إلى رواية الوادي الأحمر لعبد الله طنطاوي التي تروي حياة الشيخ عز الدين القسام وحكايته مع الثورة الفلسطينية.

الحي الجديد على بعد عدة أمتار من الجهة الشرقية بين قرية الخان الأحمر ومستعمرة كفار أدوميم.

البيان: تم بناء الحي في غسق الظلام وهدوء الصحراء متحدين الاحتلال وأجهزته المخابراتية لنقول إنا باقون هنا وصامدون هنا.

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