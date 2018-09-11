شاهد: روسيا تبدأ أكبر مناورات حربية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي

بدأت في روسيا أكبر مناورات عسكرية في تاريخ البلاد تحت اسم "الشرق 2018" حيث حشدت 300 ألف جندي في استعراض للقوة سيتضمن تدريبات مشتركة مع الجيش الصيني والمنغولي.

وأجرت الصين وروسيا تدريبات مشتركة من قبل ولكن ليس على نطاق واسع، كما أن تدريبات (فوستوك-2018) أو (الشرق – 2018) تشير إلى توثيق عرى الروابط العسكرية بينهما.

ما القصة:

وزارة الدفاع الروسية أعلنت قيام سفن تابعة لأسطول الشمال الروسي ضمن هذه المناورات بعملية إنزال لمشاة البحرية الروسية في مقاطعة "تشوكوتكا" شمال شرقي روسيا، وقال بيان للوزارة إن ثلاث سفن إنزال وبدعم ناري من الجو نفذت تدريبا في المنطقة التي تبعد نحو400 كيلو متر عن شواطئ ألاسكا الأمريكية.

وزارة الدفاع الروسية نشرت صورا لشاحنات عسكرية يتم نقلها في قطارات وطوابير من الدبابات والعربات المدرعة فضلا عن طائرات هليكوبتر قتالية وطائرات حربية صينية أثناء الهبوط.

الوزارة قالت إن هدف المناورات، هو التحقق من الاستعدادات في عمليات التخطيط العسكري والتنفيذ لإعادة تجميع القوات لمسافات طويلة.

المناورات "فوستوك 2018" تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الغرب وروسيا.

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