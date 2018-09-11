شاهد: القلق يسيطر على مدارس إدلب خوفا من هجوم عسكري

مع بداية العام الدراسي الجديد وعودة التلاميذ للدراسة وأفنية المدارس في إدلب يلوح في الأفق، على نطاق واسع، تخوف من هجوم عسكري محتمل من جانب جيش النظام السوري.
معلومات أساسية:
- محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها هي آخر منطقة كبيرة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة المناهضة لرئيس النظام السوري بشار الأسد.
- استأنفت طائرات حربية سورية حملة قصف إدلب الأسبوع الماضي بعد أسابيع من الهدوء، في مقدمة واضحة لهجوم واسع النطاق.
- يتخوف كثيرون من سكان المنطقة من عواقب مثل ذلك الهجوم. وقال معلم في مدرسة بقرية حزارين في إدلب إنهم في المدرسة يحضرون تلاميذهم لأسوأ سيناريو مُحتمل.
- يعيش نحو مليونين و900 ألف نسمة في منطقة إدلب بشمال البلاد، نصفهم نازحون بالفعل من مناطق أخرى في سوريا فر منها أنصار المعارضة عندما سيطرت قوات الحكومة عليها.
- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قالت في الآونة الأخيرة إن أكثر من مليون طفل سوري يواجهون خطرا في حال بدء هجوم للجيش السوري على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.
- مانويل فونتين مدير برامج الطوارئ في يونيسف قال إن المنظمة وضعت خططا تشمل تزويد ما بين 450 ألفا و700 ألف، قد يفرون من القتال، بالمياه النظيفة والإمدادات الغذائية.
- مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، دعا روسيا وإيران وتركيا إلى محاولة تأجيل نشوب معركة وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.