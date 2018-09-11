شاهد: القلق يسيطر على مدارس إدلب خوفا من هجوم عسكري

مع بداية العام الدراسي الجديد وعودة التلاميذ للدراسة وأفنية المدارس في إدلب يلوح في الأفق، على نطاق واسع، تخوف من هجوم عسكري محتمل من جانب جيش النظام السوري.

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