الصين تنتقد مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسبب الإيغور

دعت الصين اليوم الثلاثاء ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحترام سيادتها بعد أن طالبت بالسماح بدخول مراقبين إلى إقليم شينجيانغ الواقع أقصى غرب البلاد.

ألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ في بيجين إلى أن الصين لا تريد من الأمم المتحدة أن تتدخل.

قال في إفادة صحفية يومية: تحث الصين المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة على الالتزام بدقة بمهمة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الصين والاضطلاع بمسؤولياتها بموضوعية وعدم الاستماع لمعلومات من طرف واحد.

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