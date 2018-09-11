الجنائية الدولية ترد على تهديدات أمريكية باعتقال قضاتها

قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء إنها "ستواصل عملها دون أن يردعها شيء".

جاءت تصريحات المحكمة بعد يوم من تهديد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي بفرض عقوبات إذا حققت المحكمة في الأنشطة الأمريكية بأفغانستان.

قالت المحكمة ومقرها لاهاي في بيان إنها مؤسسة مستقلة وحيادية تدعمها 123 دولة.

البيان: المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها ساحة قضاء، ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، تماشيا مع تلك المبادئ ومع فكرة سيادة القانون الشاملة.

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