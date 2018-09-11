أمريكا تطلب من شركات الطيران الحذر في استخدم المجال الجوي الإيراني

أصدرت الولايات المتحدة إرشادات جديدة لشركات الطيران تطالبهم فيها بتوخي الحذر أثناء التحليق فوق المجال الجوي الإيراني.

عللت الولايات المتحدة الإجراءات الجديدة بمخاوف من نشاط عسكري شمل اعتراض طائرة تابعة لشركة مدنية أمريكية لم يتم الكشف عن هويتها من قبل مقاتلات في ديسمبر كانون الأول 2017.

الإرشادات الأمريكية