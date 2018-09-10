وكالة رسمية: مقتل 11 مسلحا في اشتباك مع قوات الأمن المصرية بسيناء

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن 11 مسلحا قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية في العريش بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

ماذا حدث:

وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت إن 11 مسلحا لقوا مصرعهم بالعريش في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة مشيرة إلى أنهم كانوا بصدد تنفيذ عمليات ضد قوات الأمن.

الوكالة قالت إن القتلى بينهم "اثنان من أخطر العناصر الإرهابية" وهما محمد إبراهيم جبر شاهين وجمعة عياد مرشود، ولم تذكر أي تفاصيل أخرى عن الرجلين أو إلى أي جماعة مسلحة ينتميان.

الوكالة قالت في تقريرها إن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تلقى معلومات حول "اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية لمحطة وقود مهجورة. وكرا لهم استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات".

تقرير الوكالة قال إن قوات الشرطة تعرضت لإطلاق نار من المسلحين عندما حاولت استهدافهم وهو ما دفعها للرد بإطلاق النار. ولم يشر التقرير إلى وقوع قتلى أو مصابين في صفوف الشرطة.

التقرير ذكر أن الشرطة عثرت في الموقع على خمس بنادق آلية وكمية كبيرة من الطلقات النارية وبندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين.

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