مصر: أحد قتلى الداخلية في سيناء معتقل منذ أكثر من شهر

قالت زوجة أحد القتلى الذين أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتلهم في اشتباكات اليوم إنه معتقل منذ ما يقرب من شهر.

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الداخلية المصرية أعلنت (الاثنين) مقتل 11 شخصا خلال اشتباكات مع مسلحين في سيناء.

زوجة إبراهيم جبر شاهين، وهو أحد اثنين أعلنت الداخلية أسماءهم من 11 شخصا، قالت إنه معتقل وتم اخفاؤه قسريا بتاريخ 26 من يوليو/ تموز الماضي.

الزوجة أوضحت أنها أرسلت استغاثة للنائب العام المصري بتاريخ 12 من أغسطس/ آب حول اختفاء زوجها وابنها.

كانت صفحة "سيناء ميديا" المختصة بأخبار سيناء قد نشرت خبرا في 15 من أغسطس/ آب حول اعتقال قوات الأمن لإبراهيم جبر شاهين وابنه محمد جبر شاهين.

لا يزال مصير الطفل محمد إبراهيم جبر شاهين غير معلوم حتى الآن.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت إن 11 مسلحا لقوا مصرعهم بالعريش في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة مشيرة إلى أنهم كانوا بصدد تنفيذ عمليات ضد قوات الأمن.

الوكالة قالت إن القتلى بينهم "اثنان من أخطر العناصر الإرهابية" وهما محمد إبراهيم جبر شاهين وجمعة عياد مرشود، ولم تذكر أي تفاصيل أخرى عن الرجلين أو إلى أي جماعة مسلحة ينتميان.

الوكالة قالت في تقريرها إن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تلقى معلومات حول "اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية لمحطة وقود مهجورة. وكرا لهم استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات".

تقرير الوكالة قال إن قوات الشرطة تعرضت لإطلاق نار من المسلحين عندما حاولت استهدافهم وهو ما دفعها للرد بإطلاق النار. ولم يشر التقرير إلى وقوع قتلى أو مصابين في صفوف الشرطة.

التقرير ذكر أن الشرطة عثرت في الموقع على خمس بنادق آلية وكمية كبيرة من الطلقات النارية وبندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين.

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