شاهد: باشليه تطالب محكمة النقض المصرية بإلغاء أحكام الإعدام

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إنه إذا طبقت أحكام الإعدام الصادرة بحق العشرات من المعارضين في مصر، فإن هذا سيمثل إجهاضا للعدالة.

وحثت باشليه، في أول خطاب لها بمجلس حقوق الإنسان منذ توليها منصبها، خلال افتتاح الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الصادرة، واصفة المحاكمة بغير العادلة.

ما القصة:

باشليه اعتبرت أن تأكيد المحكمة المصرية 75 حكما بالإعدام "لم يكن قائما على محاكمة عادلة" ويجب أن يلغى تجنبا "لإخفاق للعدالة".

باشليه طالبت "محكمة النقض المصرية" بالنظر في هذا الحكم وكفالة احترام المعايير الدولية للعدالة.

باشليه انتقدت قانونا جديدا يحصن قيادات أمنية مصرية من المحاكمة وقالت إن العدالة يجب أن تطبق على الجميع.

خلفية:

محكمة جنايات القاهرة قضت (السبت) الماضي بإعدام 75 متهما (44 حضوريا و31 غيابيا) بينهم قادة بجماعة الإخوان المسلمين في قضية محاكمة مرشد جماعة الإخوان و739 متهما بقضية فض اعتصام رابعة.

من أبرز المحكوم عليهم محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وطارق الزمر ووجدي غنيم.

المحكمة قضت بمعاقبة 47 متهما، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، بالسجن المؤبد 25 عاما.

374 متهما صدر ضدهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة، كما حصل أسامة محمد مرسي، أحد أبناء الرئيس المصري السابق محمد مرسي، على حكم بالسجن المشدد عشر سنوات.

22 متهما حدثا حصلوا على حكما بالسجن عشر سنوات.

المحكمة قضت بالسجن 15 عاما على الصحفي بقناة الجزيرة عبد الله الشامي.

215 متهما بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان) نالوا أحكاما بالسجن المشدد خمس سنوات، وقضى شوكان بالفعل 5 سنوات في الحبس الاحتياطي.

رد مصري:

واستنكرت مصر (الأحد) ما جاء في بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقالت الخارجية المصرية في بيان لها (الأحد) إن المفوضة الجديدة ميشيل باشليه "حادت عن الموضوعية".

البيان: