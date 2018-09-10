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سياسة|السعودية

سرقة مجوهرات بمليون دولار من أميرة سعودية في باريس

10/9/2018

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة الفرنسية أن أميرة سعودية أبلغت عن سرقة مجوهرات تبلغ قيمتها 800 ألف يورو (930 ألف دولار) من جناحها في أحد الفنادق الفاخرة في العاصمة باريس.

وقالت الأميرة، التي لم يُذكر اسمها، إن المجوهرات سرقت (الجمعة) من فندق ريتز. وحسب المصدر، لم يكن هناك ما يدل على اقتحام الغرفة. وقالت الأميرة لممثلي الادعاء إن المجوهرات لم تكن في خزينة الغرفة.

ورفض متحدث باسم الفندق التعليق على النبأ.

وإذا تأكدت السرقة، فستكون هذه  واقعة السرقة الثانية من الفندق الفخم الواقع في ميدان فندام بباريس هذا العام.

ففي يناير/كانون الثاني اقتحم لصوص يحملون فؤوسا ردهة الفندق وسرقوا قلادات ومجوهرات بملايين الدولارات من نوافذ عرض.

المصدر : رويترز
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