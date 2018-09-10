سرقة مجوهرات بمليون دولار من أميرة سعودية في باريس

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة الفرنسية أن أميرة سعودية أبلغت عن سرقة مجوهرات تبلغ قيمتها 800 ألف يورو (930 ألف دولار) من جناحها في أحد الفنادق الفاخرة في العاصمة باريس.

وقالت الأميرة، التي لم يُذكر اسمها، إن المجوهرات سرقت (الجمعة) من فندق ريتز. وحسب المصدر، لم يكن هناك ما يدل على اقتحام الغرفة. وقالت الأميرة لممثلي الادعاء إن المجوهرات لم تكن في خزينة الغرفة.

ورفض متحدث باسم الفندق التعليق على النبأ.

وإذا تأكدت السرقة، فستكون هذه واقعة السرقة الثانية من الفندق الفخم الواقع في ميدان فندام بباريس هذا العام.

ففي يناير/كانون الثاني اقتحم لصوص يحملون فؤوسا ردهة الفندق وسرقوا قلادات ومجوهرات بملايين الدولارات من نوافذ عرض.