زعيم كوريا الشمالية يطلب عقد اجتماع ثان مع ترمب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس دونالد ترمب تلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بشأن ترتيب اجتماع ثان بينهما.
وهذه أبرز تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض:
- البيت الأبيض يريد انعقاد الاجتماع، ووصفت الرسالة بأنها "ودية" و"إيجابية".
- العرض العسكري الذي أقيم مؤخرا في بيونغ يانغ قبل أيام يشكل علامة على التقدم في المحادثات لخلوه من أي صواريخ طويلة المدى.
وغابت الصواريخ الطويلة المدى عن العرض العسكري الذي نظمته كوريا الشمالية بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها وركز بدلا من ذلك على الأسلحة التقليدية والسلام والتنمية الاقتصادية.
كما خلت العروض أيضا وخلافا للعروض السابقة من أي أفكار أو موضوعات مناهضة للولايات المتحدة، غير أن جانبا من العروض شبه العقوبات الدولية بأمواج تضرب البلاد.
رد فعل ترمب تجاه العرض العسكري في كوريا الشمالية:
- أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالعرض ووصفه بأنه "بيان كبير وإيجابي للغاية من كوريا الشمالية".
- ترمب قال إن العرض علامة على "التزام كوريا الشمالية بنزع الأسلحة النووية".
- غرد ترامب قائلا "شكرا للرئيس كيم. سنثبت معا أن الجميع مخطئ!
- لا يوجد شيء مثل حوار جيد بين شعبين يحب كل منهما الآخر! أكثر كثيرا من قبل أن أتولى السلطة.
معلومات أساسية
- ذكر التلفزيون الصيني أن كيم أبلغ مبعوثا صينيا بأن كوريا الشمالية تركز على التنمية الاقتصادية وتأمل أن تتعلم من تجربة الصين في هذا المجال.
- نقل التلفزيون عن كيم أن "كوريا الشمالية ملتزمة بما جرى التوافق عليه في اجتماع سنغافورة بين الزعيمين واتخذت خطوات لتحقيق ذلك وتأمل أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات مماثلة من أن تدعما معا عملية الحل السياسي لقضية شبه الجزيرة".
- أعلن كيم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بعد اجتماعاته التي عقدها مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ.
- قال مسؤولون في سول إن كيم ومون سيجتمعان في بيونغ يانغ في الفترة من 18 وحتى 20 سبتمبر أيلول للمرة الثالثة هذا العام لبحث "إجراءات عملية" تجاه نزع السلاح النووي.
- عقد كيم وترمب لقاء تاريخيا في سنغافورة في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
- أشاد ترمب بالقمة ووصفها بأنها ناجحة، وقال بعد ذلك إن كوريا الشمالية "لم تعد تمثل تهديدا نوويا".