زعيم كوريا الشمالية يطلب عقد اجتماع ثان مع ترمب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس دونالد ترمب تلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بشأن ترتيب اجتماع ثان بينهما.

وهذه أبرز تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض:

البيت الأبيض يريد انعقاد الاجتماع، ووصفت الرسالة بأنها "ودية" و"إيجابية".

العرض العسكري الذي أقيم مؤخرا في بيونغ يانغ قبل أيام يشكل علامة على التقدم في المحادثات لخلوه من أي صواريخ طويلة المدى.

وغابت الصواريخ الطويلة المدى عن العرض العسكري الذي نظمته كوريا الشمالية بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها وركز بدلا من ذلك على الأسلحة التقليدية والسلام والتنمية الاقتصادية.

كما خلت العروض أيضا وخلافا للعروض السابقة من أي أفكار أو موضوعات مناهضة للولايات المتحدة، غير أن جانبا من العروض شبه العقوبات الدولية بأمواج تضرب البلاد.

رد فعل ترمب تجاه العرض العسكري في كوريا الشمالية:

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالعرض ووصفه بأنه "بيان كبير وإيجابي للغاية من كوريا الشمالية".

ترمب قال إن العرض علامة على "التزام كوريا الشمالية بنزع الأسلحة النووية".

غرد ترامب قائلا "شكرا للرئيس كيم. سنثبت معا أن الجميع مخطئ!

لا يوجد شيء مثل حوار جيد بين شعبين يحب كل منهما الآخر! أكثر كثيرا من قبل أن أتولى السلطة.

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