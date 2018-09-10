روسيا تتهم أمريكا بإلقاء قنابل فسفورية على دير الزور السورية والبنتاغون يرد

نقلت وكالة تاس للأنباء عن الجيش الروسي قوله إن طائرتين أمريكيتين من طراز إف-15 أسقطتا قنابل فسفورية على محافظة دير الزور السورية (السبت) لكن الولايات المتحدة نفت ذلك الزعم.

ما القصة:

الجيش الروسي قال إن الضربات الجوية الأمريكية استهدفت "قرية هجين" بدير الزور السورية وأدت إلى حدوث حرائق لكن لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نفى أن تكون الطائرات الأمريكية أسقطت قنابل فسفورية. وأضاف: "لم نتلق في هذا التوقيت أي تقارير عن أي استخدام للفسفور الأبيض، بل إن وحداتنا العسكرية في المنطقة ليست مزودة بذخائر الفسفور الأبيض من أي نوع".

التحالف ذكر أنه والقوات المتحالفة معه شنوا على الأرجح ضربات جوية في يوليو/ تموز على شرق سوريا حيث كان فلول تنظيم الدولة يتحصنون .

جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان قالت إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "تنظيم الدولة" استخدم ذخائر الفسفور الأبيض خلال الصراع السوري.

أثر القنابل الفسفورية:

ينتج عن القنابل الفسفورية ستائر من الدخان الأبيض الكثيف وتستخدم كقنابل حارقة.

تنتقد الجماعات الحقوقية استخدام الذخائر في المناطق المأهولة لأنها يمكن أن تقتل أشخاصا وتشوه آخرين بإحراق لحمهم حتى العظام.

خلفيات: