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سياسة

رؤساء أركان الجيوش الخليجية يبحثون تفعيل القيادة الموحدة

10/9/2018

اجتمع رؤساء أركان جيوش دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت (الإثنين) لبحث تفعيل القيادة العسكرية الموحدة ودراسة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.

التفاصيل:
  • رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي محمد خالد الخضر قال إن ما تمر به المنطقة من تحديات وأحداث متسارعة تحتم الحفاظ على الروابط الخليجية وتوثيقها والتعاون ورص الصفوف وتضافر الجهود من أجل الحفاظ على هذا الكيان وتطويره والنأي عما يعكر الوحدة الخليجية.
  • يضم الاجتماع رؤساء أركان جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل أكثر من عام.
  • شارك في الاجتماع أيضا قائد قوات درع الجزيرة المشتركة والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بأمانة مجلس التعاون الخليجي.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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